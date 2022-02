Prins Harry en prinses Eugenie bij Super Bowl

Prins Harry was zondag aanwezig bij de Super Bowl in zijn nieuwe thuisstad Los Angeles. De hertog van Sussex had zijn nichtje prinses Eugenie meegenomen naar het footballevenement.

De koninklijke gasten werden gespot door de camera’s van NBC. Beide royals waren casual gekleed en hadden een mondkapje op tijdens de wedstrijd. Ze lieten volgens People niet merken voor welk team ze waren. De footballers van de Los Angeles Rams namen het tijdens de finale van het American footballseizoen op tegen de Cincinnati Bengals.

Harry en Eugenie hebben een hechte band. In het interview dat Harry en zijn vrouw Meghan vorig jaar gaven aan Oprah Winfrey, vertelde de hertogin van Sussex dat zij prinses Eugenie al kende voordat ze haar man ooit ontmoette. “We zijn bevriend met hen als stel”, zei ze daarbij over Eugenie en haar man, Jack Brooksbank. De twee echtparen verwelkomden vorig jaar allebei een kind: Harry’s dochter Lilibeth werd enkele maanden na Eugenies zoontje August geboren.