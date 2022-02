Prins Harry kan werk moeder Diana niet de rug toekeren

Prins Harry voelt zich ‘verplicht’ om waar mogelijk het werk van zijn moeder prinses Diana af te maken. Hij strijdt net als haar al jaren om de ziekte hiv bespreekbaar te maken. “Ik wil gewoon helpen om dingen op te lossen”, zei de hertog van Sussex in een videocall met voormalig rugbyster Gareth Thomas.

Harry en Thomas, die in 2020 onthulde dat hij hiv heeft, zijn bevriend en spraken elkaar over de National HIV Testing Week. De hertog sprak vanuit zijn huis in Californië onder meer over zijn passie om zoveel mogelijk mensen te helpen. “Als je ze eenmaal hebt ontmoet en het lijden op de wereld hebt gezien, kan ik dat zeker niet de rug toekeren. Voeg daar nog aan toe dat het werk van mijn moeder nog niet af was. Ik voel me verplicht om daar zoveel mogelijk mee door te gaan.”

De kleinzoon van koningin Elizabeth vindt overigens niet dat hij zijn moeders schoenen kan vullen, maar vindt zichzelf wel die “typische jongen” die wil helpen waar mogelijk. Volgens hem is er al veel veranderd sinds de jaren tachtig, toen velen nog geloofden dat je hiv kon oplopen bij een toevallig contact. “Mensen kunnen en willen veel opener over hiv praten, maar het stigma bestaat nog steeds en daarom is testen vaak nog een probleem.”