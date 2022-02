Prinses Margarets gelukkige jaren op party island Mustique

Door Karlijn Hoftijzer

Margaret en Mustique: het is een toevallige kennismaking. Maar de Britse prinses verpandt al snel haar hart aan het eiland in de Cariben, en jarenlang beleeft ze veel van haar gelukkigste momenten hier. Nergens anders kan ze zo zichzelf zijn.

Prinses Margaret hield niet zo van het gevoel van zand tussen haar tenen. Doorgaans in Londen geen probleem, maar tijdens haar vakanties op het tropische eiland Mustique een euvel dat dagelijks op de loer lag. Gelukkig bedacht haar hofdame daar een oplossing voor. Tijdens de zonnige dagen in de branding nam ze een teiltje water en een lading handdoeken mee zodat de prinses te allen tijde dat schurende zand van haar voeten kon wassen. Het was typisch Margaret. Aan de ene kant had ze het verlangen naar het pure leven op een tropisch strand, aan de andere kant was er altijd een hofdame die voor alle gemakken zorgdraagt. Aan de ene kant haar koninklijke status, aan de andere kant wilde feesten. Overdag behoorden Britse voorbijgangers een kniksje te maken, of ze nou in bikini liepen of niet. ’s Avonds kamde ze de zee uit de haren van haar hofdame. Ze onderhield innige, trouwe vriendschappen met mensen die haar toch immer met koninklijke hoogheid of mevrouw aanspraken. Op het tropische Mustique in de Cariben had Margaret alles wat ze verlangde, waardoor ze haar hart aan het eiland verpandde.

De baai van Mustique.

Woeste natuur

Anno 2022 staat het eiland Mustique bekend als vakantie- eiland van William en Catherine, maar in de jaren 70 en 80 heeft het een reputatie als hedonistisch feesteiland van de rich and famous onder wie Mick Jagger, David Bowie en Bryan Adams. Nog wat verder terug in de tijd, in de jaren 60, is er van luxe bepaald geen sprake. Het eiland bestaat vooral uit woeste natuur en de bewoners leven zonder elektriciteit en stromend water, maar mét fink veel muggen. Et voilà: de naam Mustique (mug in het Frans) is verklaard. De welgestelde en excentrieke Britse lord Colin Tennant koopt het eiland, onderdeel van St. Vincent & The Grenadines, in 1958 met het voornemen om het beroemd te maken. Zijn echtgenote lady Anne Glenconner is al sinds haar kleutertijd bevriend met prinses Margaret; ze zou in de jaren 70 hofdame worden van de prinses. In 2019 verscheen Annes liefdevolle en humoristische boek De hofdame, over haar ervaringen in de schaduw van de Britse kroon. Ze vertelt ook over Margarets band met Mustique.

Lady Anne, prinses Margaret en lord Colin staan te wachten om koningin Elizabeth op het tropische eiland te ontvangen.

In pyjama door de struiken

De prinses en haar echtgenoot Tony Armstrong Jones genieten in 1960 van hun huwelijksreis op het koninklijk jacht Britannia als ze in de buurt van Mustique komen en op uitnodiging van Colin en Anne aan wal gaan. Anne waarschuwt Margaret dat de primitieve staat van het eiland mijlenver van hun luxe jacht zal staan, vertelt ze in haar boek. Het maakt Margaret niets uit. Eenmaal aan land laat Margaret zich met Tony rondrijden op een platte kar met plastic stoelen, getrokken door een tractor. Tony vindt het eiland maar niks, het zal zijn eerste en laatste bezoek zijn. Hij zal het eiland voortaan ‘mistake’ (fout) noemen in plaats van Mustique. Maar Margaret voelt zich er thuis en neemt het huwelijksgeschenk van eigenaar Colin met beide handen aan: hij belooft haar een stuk land. Ze kiezen voor het schiereilandje Gellizeau Point. Het is er prachtig en slecht bereikbaar, waardoor privacy wordt gegarandeerd. De eerste jaren is Margaret te druk met haar huwelijk en kinderen David en Sarah om terug te keren naar Mustique, maar in 1968 belt ze Colin: ‘Hoort er ook een huis bij dat stuk land?’ Als Colin bevestigend antwoordt, komt ze hoogstpersoonlijk naar

Mustique om de omtrekken van haar huis in het zand te tekenen. Het moet wel iets groter worden dan Colin in gedachten heeft, er moet immers ruimte komen voor haar beveiliging. Om bij haar land te komen, moet Margaret door de dichtbegroeide struiken lopen, gehuld in een pyjama van Colin waarvan de pijpen bij haar enkels zijn samengebonden tegen de muggen en braamstruiken. Stromend water heeft Mustique dan nog steeds niet, dus ze doucht net als de rest van de bewoners onder een emmer water aan een boomtak.

Lord Colin en zijn echtgenote lady Anne.

Ontspannen leven

Fast forward naar 1972. Margarets huis Les Jolies Eaux, ‘de mooie wateren’, is klaar om bewoond te worden. Ze richt het in met voornamelijk witte meubels en Laura Ashley-achtige gordijnen, gecombineerd met spullen

die ze vanuit antiekzaken naar het eiland laat verschepen, zoals glazen lampen waar ze schelpen in doet. Het uitzicht vanuit het huis is adembenemend, openslaande deuren geven toegang tot een terras met zwembad. Het is haar persoonlijke trots: dit huis is helemaal van haar en niet tot haar beschikking gesteld door haar zus Elizabeth, zoals haar andere verblijven. Margaret komt elk najaar en in februari naar Mustique, waar Anne tot haar beschikking staat als vriendin en hofdame. Het leven op Mustique is ontspannen. Margaret gaat laat naar bed en houdt van uitslapen. Als lunch picknickt ze op het strand onder een parasol, daarna zwemt ze met Anne in de baai en om de jachten heen. Ze wordt regelmatig aan dek van een van de jachten uitgenodigd en doet dan een drankje met de verbaasde jachteigenaren die de prinses in het water niet hadden herkend. ’s Avonds drinkt ze wat in de enige bar op het eiland om daarna te dineren met wie er beschikbaar is als gezelschap. In de beginjaren zijn dat vaak alleen Anne en Colin. Naarmate de jaren verstrijken, wordt de ongewone, rijke en excentrieke populatie van het eiland groter en worden er grote

decadente feesten gehouden.

Villa Les Jolies Eaux met zwembad en uitzicht.

Mysterieuze feesten

Soms is er een week lang een aaneenschakeling van feesten waar de rumpunch en whisky rijkelijk vloeit. De grootste feesten worden georganiseerd door Colin, afgewisseld met een picknick op het strand georganiseerd door Margaret, en borrels op een van de vele jachten in de baai. Een van de hoogtepunten is het Golden Ball van Colin waar Margaret in zijden kaftan met gouden borduursels en tulband verschijnt. Dankzij de afwezigheid van pers en de gemeenschappelijke behoefte aan privacy, bereiken slechts farden van deze feesten de rest van de wereld, waardoor het eiland de mythische status van feesteiland voor de beter bedeelden krijgt. Men mag alleen het eiland bezoeken als hij of zij een verblijfplaats op het eiland heeft, en journalisten worden weggestuurd wanneer ze met een boot willen aanmeren. Margaret is zichzelf op Mustique. Als Anne haar erop wijst dat haar badpakken van bloemen- of streepstof doorschijnend worden als de stof nat is, haalt Margaret haar schouders op. ‘Wat kan mij dat schelen. Als ze willen kijken, dan kijken ze maar’, herinnert Anne zich de reactie van Margaret. De privacy op het eiland is zo groot, dat zelfs koningin Elizabeth zich aan een duik in het water waagt als ze in 1977 met Philip Margaret bezoekt in Les Jolies Eaux.

Margaret (links) laat in 1977 haar zus koningin Elizabeth Mustique zien.

Vlucht uit de werkelijkheid

Haar huis op het eiland biedt Margaret de vlucht uit de werkelijkheid die haar koninklijke leven is. En een vlucht uit haar huwelijk met Tony dat begin jaren 70 door toedoen van beiden in slecht weer verkeert. Hoewel Tony mijlenver weg is, weet hij haar toch ook in haar veilige haven te raken. Hij zet haar op scherp door te zeggen dat hij misschien toch wel naar het eiland komt, of door gemene briefjes in haar bagage te stoppen. Als Margaret in 1973 op het landgoed van Anne en Colin in Schotland de jonge Roddy Llewellyn ontmoet, is het binnen twee dagen dikke mik tussen de prinses en de zeventien jaar jongere tuinman. Anne herinnert zich dat Margaret meegaat om Roddy van het station te halen voor een weekendje op het landgoed. Het is hun eerste ontmoeting, die gelijk uitloopt op een lunch en een bezoekje aan de winkel om een (piepklein) zwembroekje te kopen zodat Roddy het zwembad in kan. Margarets huwelijk met Tony lijkt dan al onherstelbaar beschadigd, ze wonen praktisch gescheiden, en Margaret vindt bij Roddy het levensplezier dat Tony haar niet langer geeft. De afaire van Margaret en Roddy speelt zich voor een groot deel af op het landgoed van Anne en Colin, waar de twee buiten het oog van de pers hun gang kunnen gaan. Ook op Mustique beleven ze in alle rust broeierige vakanties, totdat in 1976 toch foto’s van het koppel in de Britse pers verschijnen. Het is het begin van een mediastorm rondom Margaret. Het leidt uiteindelijk tot de echtscheiding van de prinses en Tony in 1978. Roddy en Margaret blijven acht jaar samen. Roddy trouwt een ander maar de twee blijven tot Margarets dood goed bevriend.

Dankzij de privacy op het Caribische eiland Mustique kan prinses Margaret met Roddy even vluchten uit haar koninklijk leven.

Niet meer naar huis

In 1999 krijgt Margaret haar ‘eerste officiële beroerte’, zoals Anne het omschrijft, als ze op Mustique aan het diner zit. Ze houdt er geen grote schade aan over, maar ze wordt wat trager en laat wat vaker stiltes vallen als ze praat. Een jaar later verbrandt ze haar voeten zo zwaar, dat ze niet meer kan lopen. Of een nieuwe hersenbloeding de aanleiding is, weet Anne niet zeker, maar een andere hofdame treft Margaret versuft met haar voeten in kokend heet badwater aan in Les Jolies Eaux. Hoewel haar voeten niet herstellen, wil ze niet weg van het eiland. Anne regelt echter dat de prinses voor een goede medische behandeling naar Engeland wordt gevlogen – het zal de laatste keer zijn dat ze Mustique vanuit het vliegtuigraampje kleiner ziet worden. In de daaropvolgende jaren wordt Margaret meerdere malen door hersenbloedingen getrofen en op 9 februari 2002 overlijdt ze. Anne spreekt koningin Elizabeth op de begrafenis van hun goede vriendin en zus. ‘Ze gaf toe dat Roddy een positieve invloed op prinses Margaret had gehad en zei dat ze het fjn vond om te weten dat Les Jolies Eaux en Mustique prinses Margaret gelukkig hadden gemaakt’, schrijft Anne. Margaret schenkt Les Jolies Eaux een aantal jaar voor haar overlijden aan haar zoon David. Inmiddels is het in handen van een Canadese familie die het een en ander heeft verbouwd maar de voorkant van de villa hetzelfde heeft gelaten. In 2008 bezoekt Anne het huis nog een keer en voelt ze de aanwezigheid van Margaret. ‘Ik had het idee dat ze zo uit een van de kamers zou kunnen komen, of dat ik haar als ik me omdraaide, zou zien zitten op haar lievelingsplek met uitzicht op zee.’

Groepsfoto met eilandbewoners in 1973. Op de voorgrond ligt prinses Margaret op de bank. Links lord Colin in het wit en rechts lady Anne in haar blauwe jurk.