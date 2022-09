Queen Elizabeth, de vorstin die ons hele leven op de troon zat

Deze (eerste!) editorial van hoofdredacteur staat in de special The Queen van Vorsten. Bestel nu!

Het is nog maar kort geleden dat ik werd gevraagd om met de collega’s van Vorsten samen verder te werken aan ons royaltyplatform. Met veel plezier! Zodra ik een been op de redactie had gezet, voelde ik de dynamiek. Prinsjesdag komt eraan, we maken ons op voor het jubileumjaar van dit tijdschrift (50 jaar!), voor de overzeese reis van koningin Máxima reisde een van onze collega’s af naar Amerika. En toen, op donderdagavond, viel alles ineens doodstil. Pushberichten en appjes van alle kanten: koningin Elizabeth was

overleden…

The Queen. Ons hele leven was zij koningin van het Verenigd Koninkrijk. Iconische vorstin, gestorven in het harnas. We konden ons de wereld niet voorstellen zonder haar. Zij was het baken van rust en stabiliteit, de verbindende en standvastige monarch. Op tv zagen we hoe heel Engeland zich in diepe rouw hulde. Mensen stonden tegen elkaar aan te huilen. De Union Jack ging halfstok, bloemenzeeën vormden zich voor Buckingham Palace, Balmoral Castle en Windsor Castle. Wereldleiders toonden zich bedroefd.

Koning Charles en familieleden begeleiden de kist van koningin Elizabeth naar Westminster Hall.

Na de shock begon het op onze redactie te zoemen. Wij hebben zoveel mooie beelden – ál die jaren koningin. Waardevol, daar moeten we iets mee! Het plan voor deze special werd geboren. Schrijvers werden aan het werk gezet. Nieuwe beelden werden gezocht. En al op vrijdag tuigden we de cover op. We luisterden naar de nieuwe koning Charles die zijn moeder herdacht in een prachtige speech. ‘To my darling mama… Thank you… May flights of angels sing thee to thy rest.’ De dag erna werd hij officieel uitgeroepen tot koning Charles III.

Onze mappen raakten gevuld, prachtige producties werden ontworpen door onze art director. De laatste hand werd aan koppen, intro’s en bijschriften gelegd. En na het weekend dat volgde op haar overlijden, leverden we al die rijke informatie aan bij de drukker.

Ons team hoopt dat u geniet van dit eerbetoon. Wij vinden het een eer om Queen Elizabeth zo te gedenken.

Alida Dijk, hoofdredacteur Vorsten.