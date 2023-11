Sarah Ferguson vond steun bij dochters na borstkankerdiagnose

Sarah Ferguson heeft veel steun gehad aan haar dochters nadat ze werd gediagnosticeerd met borstkanker. Dat vertelde de ex-vrouw van prins Andrew aan het Amerikaanse tijdschrift People.

De 64-jarige Ferguson meldde in juni dat ze was behandeld voor borstkanker en een amputatie had gehad. Haar dochters prinses Beatrice en prinses Eugenie zijn er veel voor haar geweest. “Mijn twee geweldige dochters zijn mijn cheerleaders, mijn toegewijde kampioenen en mijn zielsverwanten en ze hebben me erg gesteund, zoals ze altijd doen.”

Ook andere familieleden waren een grote steun. “Mijn kleinkinderen waren ook enorme genezers. Plezier en gelach kunnen belangrijke tools zijn in het genezingsproces.”