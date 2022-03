William en Catherine bezoeken Wales op Saint David’s Day

Prins William en zijn vrouw Catherine brengen dinsdag een bezoek aan Wales om Saint David’s Day te vieren. De hertog en hertogin van Cambridge zullen zich tijdens hun verblijf in Wales verdiepen in de cultuur van het land.

Op Twitter wenst het stel iedereen alvast een fijne Saint David’s Day. William en Catherine kijken ernaar uit om “alles te leren over de rol van kleine bedrijven in lokale gemeenschappen”. “En hoe de kansen van jongeren worden verbeterd door liefdadigheidsinstellingen in heel Wales.”

Ook koningin Elizabeth staat stil bij Saint David’s Day. Op het officiële Twitteraccount van de Britse monarch valt te lezen dat zij al haar volgers een fijne Saint David’s Day wenst.

Saint David’s Day viert men ter ere van Saint David, de beschermheilige van Wales. Hij stierf op 1 maart in 589 na Christus. Het feest wordt gevierd sinds hij in de twaalfde eeuw heilig is verklaard. Het is geen officiële feestdag in het Verenigd Koninkrijk.