Foto: William en Catherine delen nieuwe kerstkaart met gezin

Prins William en zijn vrouw Catherine hebben hun jaarlijkse kerstkaart gedeeld op Instagram. Op het plaatje staat het stel met de kinderen George (8), Charlotte (6) en Louis (3).

“We zijn verheugd dat we deze nieuwe foto van de familie kunnen delen die op onze kerstkaart staat”, schrijft het stel bij de foto.

De foto van het gezin werd gemaakt tijdens een vakantie in Jordanië, zo meldt het Britse hof. Het land is erg speciaal voor Charles en Catherine. De hertogin van Cambridge woonde er als een kind twee jaar, omdat haar vader daar een baan had, William bracht in 2018 een bezoek aan het land.