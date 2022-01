William voor het eerst dit jaar weer aan het werk

Prins William is voor het eerst dit jaar weer aan het werk. De hertog van Cambridge reikte woensdag op Windsor Castle lintjes uit aan onder anderen Clive Lloyd en Reanne Evans. De Britse prins deelde op sociale media een aantal foto’s van de ceremonie.

Clive Lloyd mag zich voortaan Commandeur in de Orde van het Britse Rijk noemen en mag daarom de titel CBE achter zijn naam zetten. Lloyd ontving de onderscheiding voor zijn verdiensten in de cricketsport. Eoin Morgan kreeg dezelfde onderscheiding, ook voor zijn prestaties in cricket. Kevin Sinfield kreeg een lagere onderscheiding. De rugbyspeler mag zich voortaan officier in de ‘most excellent order of the British Empire’ (OBE) noemen voor zijn verdiensten in de sport en zijn inzet voor het goede doel.

Verder ontving Reanne Evans de onderscheiding van MBE voor haar verdiensten in het vrouwensnooker. Ook Derrick Evans mag zich vanwege zijn inzet voor gezondheid en fitness Lid in de Orde van het Britse Rijk noemen.