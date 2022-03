Zelenski twittert bedankje aan prins William en Catherine

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft op Twitter een teken van leven gegeven door de Britse prins William en zijn vrouw Catherine te bedanken voor hun steun aan zijn land.

Ook namens zijn vrouw Olena zegt Zelenski dankbaar te zijn “dat de hertog en hertogin van Cambridge ons land bijstaan en onze dappere burgers steunen, op een cruciaal moment waarop Oekraïne zich moedig verzet tegen de Russische invasie.” Het is de eerste tweet van Zelenski in ruim 20 uur.

De twee echtparen hadden in oktober 2020 een ontmoeting toen de president en zijn vrouw in het Verenigd Koninkrijk waren. Het Britse paar had een paar dagen geleden hun steun uitgesproken voor Zelenski en het Oekraïense volk en hun “strijd” voor hun toekomst.