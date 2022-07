‘Zwangerschapsadviseur’ van William en Catherine overleden

Christine Hill, de vrouw die Catherine tijdens haar eerste zwangerschap bijstond, is op 74-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie gemeld aan de Daily Mail. Toen Catherine zwanger was van prins George zochten zij en prins William de vrouw regelmatig op voor adviezen.

George, de eerste zoon van Catherine en William, werd op 22 juli 2013 geboren. In de maanden ervoor ging het paar een aantal keer langs Christine, die meerdere boeken schreef over zwangerschap en baby’s, voor adviezen en medische informatie. “Ze zal vreselijk gemist worden”, laat de familie weten. “Met haar pittige, grappige, ongecompliceerde houding heeft ze veel vrienden gemaakt.”

Tegenover de Britse krant The Telegraph liet Christine zich in 2013 uit over haar contact met Catherine en William. “Ze zijn een heel sterk team. Prins William zal het juiste doen wanneer de grote dag daar is”, zei ze over de aankomende bevalling. “Kate is een geweldige meid. What you see is what you get.”