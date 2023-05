Filip en Elisabeth naar huwelijk kroonprins Jordanië

De Belgische koning Filip en zijn dochter prinses Elisabeth vertegenwoordigen België op het huwelijk van kroonprins Hoessein in Jordanië. Dat meldt de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter.

Het is de eerste keer dat de 21-jarige Elisabeth namens haar land naar een koninklijk huwelijk in het buitenland gaat. Hoessein en zijn verloofde Rajwa trouwen op 1 juni. Hij is de oudste zoon van koning Abdullah en koningin Rania.

Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia naar Jordanië. Half augustus maakte Hoessein bekend dat hij en Rajwa trouwplannen hadden.