Gillian Anderson: The Crown is op het juiste moment gestopt

Gillian Anderson vindt dat The Crown precies op het juiste moment is gestopt. In een interview met Entertainment Tonight zegt de actrice dat het laatste, zesde seizoen van de dramaserie op het laatst te dicht bij het nu kwam. Anderson speelde in het vierde seizoen de rol van premier Margaret Thatcher.

“Oh nee. Ik denk dat het op het juiste moment eindigde”, reageert Anderson op de vraag of ze nog meer van The Crown had willen zien. “Het kwam te dicht bij het heden. Het is veel gemakkelijker als het verhaal zich verder in het verleden afspeelt, en kijkers niet noodzakelijkerwijs een directe relatie hebben met de mensen op het scherm.”

Het zesde en laatste seizoen van The Crown eindigde afgelopen december. De laatste aflevering speelde zich af in 2005, bijna zeventien jaar voor de dood van koningin Elizabeth in september 2022. Het laatste seizoen kreeg weinig goede kritieken. Recensenten schreven onder meer dat Netflix de gebeurtenissen in de serie als feiten presenteerde terwijl het om fictie ging.