Graham Norton mocht wachtrij voor kist queen Elizabeth overslaan

Graham Norton heeft het aanbod om de wachtrij voor de kist van koningin Elizabeth over te slaan niet geaccepteerd. Dat vertelde de Ierse talkshowpresentator in een interview op BBC Radio 5 Live.

Voor de uitvaart van de Britse vorstin konden mensen onder meer afscheid nemen in de Westminster Hall, waar haar kist een tijd stond. De rij was uiteindelijk zo lang dat mensen soms wel 24 uur moesten wachten om naar binnen te kunnen.

Norton besloot het aanbod af te slaan, omdat hij bang was voor kritiek op sociale media. De presentator vertelde erover omdat Holly Willoughby en Phillip Schofield, presentatoren van het programma This Morning, de rij zouden hebben overgeslagen. Zij kregen daar op sociale media veel kritiek op, omdat het niet eerlijk zou zijn.

“Phil en Holly… De wachtrij. Wat mij betreft hebben ze niets verkeerd gedaan”, zei Norton in het interview. “Er waren gewoon twee systemen. Eentje daarvan was dat je langs de rij mocht. Ik kreeg die kans ook aangeboden door een vriend van mij, die is politicus.” Norton snapt wel dat mensen boos zijn, maar vindt nog steeds dat de twee niets fout hebben gedaan. “Maar het is wel een beetje dom dat ze dachten dat mensen niet boos zouden worden.”