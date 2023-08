Jacht waar prinses Diana laatste zomer op beleefde gezonken

Het jacht waar prinses Diana in 1997 haar laatste zomervakantie op doorbracht, is gezonken. Volgens Franse media is de boot, met de naam Cujo, in Zuid-Frankrijk tegen een onbekend object gebotst en daarna onder water geraakt en op de zeebodem beland. De zeven mensen aan boord werden gered en zijn niet gewond geraakt.

Het jacht was ooit van Dodi Fayed, de vriend van Diana. Ze vierden er enkele maanden voor hun dood samen vakantie rond de Italiaanse kust.

In augustus 1997 kwamen Diana en Dodi om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs. De chauffeur crashte in een tunnel na een achtervolging van de paparazzi.