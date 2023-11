Abdullah naar Caïro om permanent staakt-het-vuren te bespreken

De Jordaanse koning Abdullah vertrekt woensdag naar de Egyptische hoofdstad Caïro om het daar met president Abdel Fattah al-Sisi te hebben over een permanent staakt-het-vuren tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas, meldt het hof op X. Volgens persbureau Reuters volgt dit gesprek op de meerdaagse wapenstilstand die de strijdende partijen dinsdag, na bemiddeling door onder meer Qatar, overeenkwamen.

Abdullah pleitte al weken voor een onmiddellijk staakt-het-vuren. Met de gevechtspauze die donderdag ingaat, waarbij Hamas in ruil voor de vastgehouden gijzelaars Palestijnse gevangenen terugkrijgt, lijkt de Jordaanse koning een opening te zien voor een definitief einde van het opgelaaide geweld.

Al sinds het uitbreken van de oorlog is de 61-jarige vorst, net als leiders van andere landen in de regio, geregeld betrokken bij onderhandelingen over onder meer het doorlaten van noodhulp naar de Gazastrook. Zo zette Jordanië enkele dagen geleden een tweede veldhospitaal op in de Gazastrook, in het zuidelijk gelegen Khan Younis.

Het dodental aan Palestijnse zijde is door aanvallen van het Israëlische leger inmiddels opgelopen tot zeker 14.000. Ook raakten zeker 33.000 mensen gewond. In Israël kwamen, sinds het begin van de oorlog op 7 oktober, zeker 1200 mensen om.