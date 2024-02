Abdullah vraagt Scholz om steun voor staakt-het-vuren Gazaoorlog

De Jordaanse koning Abdullah heeft zaterdag tijdens de veiligheidsconferentie in München bij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aangedrongen op het “vergroten van de internationale inspanningen” voor een staakt-het-vuren van de Gazaoorlog. Dat meldt staatspersbureau Petra. In München sprak de 62-jarige, die eerder deze week Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten bezocht, hier ook met leiders van andere landen over.

Met Scholz had Abdullah het verder ook over de dringende behoefte aan (nood)hulp van Palestijnen in de Gazastrook. Hem verzocht hij om UNRWA, de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen, te blijven steunen “zodat deze haar mandaat kan blijven uitvoeren”. Sinds de beschuldigingen van Israël aan het adres van de VN-organisatie, waarvan wordt gezegd dat medewerkers betrokken waren bij de aanslagen in Israël op 7 oktober, besloot ook Duitsland hulp aan UNRWA te onderbreken.

Net als tijdens zijn ontmoetingen met de Amerikaanse president Joe Biden, de Canadese premier Justin Trudeau en de Franse president Emmanuel Macron, waarschuwde Abdullah Scholz ook voor de mogelijke “humanitaire ramp” die het gevolg kan zijn van een grondoffensief in grensplaats Rafah. Een aankondiging voor zo’n grondoperatie herhaalde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu afgelopen woensdag. Sinds het begin van de oorlog vluchtten er zo’n 1,5 miljoen Gazanen naar Rafah.

Behalve met Scholz sprak Abdullah verder ook nog met minister-president Mark Rutte, de Iraakse premier Al Sudani en de Sloveense premier Robert Golob over de oorlog in Gaza.