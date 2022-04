Jordaanse prins Hamzah doet afstand van koninklijke titel

De Jordaanse prins Hamzah bin Hussein doet afstand van zijn koninklijke titel. Dat staat in een verklaring die zondag op zijn officiële Twitteraccount is geplaatst.

“Na wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn persoonlijke overtuigingen en de waarden die mijn vader me heeft bijgebracht, en waar ik in mijn leven hard aan heb geprobeerd vast te houden, niet in overeenstemming zijn met de benaderingen, trends en moderne methoden van onze instelling”, schreef prins Hamzah volgens diverse buitenlandse media in de verklaring, die in het Arabisch is geschreven. Hij voegt daaraan toe “geen andere keuze” te hebben dan de titel van prins op te geven.

De Jordaanse prins Hamzah, halfbroer van koning Abdullah, raakte vorig jaar in opspraak toen hij werd beschuldigd van samenzwering en het beramen van een staatsgreep. Hij kreeg daarop huisarrest en een verbod om met de buitenwereld te communiceren. Niet veel later bracht het hof een brief naar buiten waarin Hamzah de betrokkenheid ontkende en zei loyaal aan land en familie te zijn.