Koning Abdullah eert Jordaanse veteranen

Koning Abdullah van Jordanië heeft woensdag de Jordaanse veteranen in het zonnetje gezet. Ter gelegenheid van Veteranendag in Jordanië nodigde hij een groep gepensioneerde militairen uit. Daarbij was ook zijn zoon kroonprins Hoessein.

Abdullah, voor de gelegenheid gekleed in militair uniform, schudde alle aanwezigen de hand en maakte een praatje met ze, zo is te zien op foto’s die het hof heeft verspreid.

Ook op Twitter stond de koning stil bij de Veteranendag, die sinds 2012 elk jaar op 12 februari wordt gehouden. “Ik groet mijn broeders en zusters, strijdmakkers, gepensioneerde militairen en veteranen op hun dag”, zo schrijft hij.