De Jordaanse koning Abdullah is maandag op bezoek geweest bij de Amerikaanse president Joe Biden in het Witte Huis. Daar spraken ze over de oorlog in Israël en Gaza, meldt persbureau Reuters.

Biden ontving Abdullah buiten, waarna de twee naar binnen liepen en daar in gesprek gingen. Na het gesprek, dat nog niet is afgerond, geven Biden en Abdullah een reactie aan de pers.

Reuters verwacht dat de Jordaanse koning er in het gesprek bij Biden op zal aandringen een staakt-het-vuren te steunen.