Keti Koti-rondleidingen Koninklijk Paleis helemaal volgeboekt

Het Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert op vrijdag 1 juli, de dag dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft, gratis rondleidingen. De kaarten voor de rondleiding, waarbij wordt gekeken naar de sporen van het slavernijverleden in en om het gebouw, moesten vooraf gereserveerd worden en zijn allemaal vergeven.

Het is voor het eerst dat het Koninklijk Paleis een dergelijke activiteit rondom Keti Koti organiseert. De rondleiding is in samenwerking met het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee) opgezet. Na afloop kunnen deelnemers van de rondleiding een gratis Heri Heri-maaltijd meenemen. Het gerecht, bestaande uit zoete aardappel, groene banaan, gele banaan, cassave, bakkeljauw en ei, werd traditioneel gegeten door tot slaaf gemaakte mensen.

Keti Koti wordt jaarlijks op 1 juli gevierd. De naam van de Surinaamse feestdag betekent ‘ketenen gebroken’.