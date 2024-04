Koning Haakon zit vast in lift tijdens museumbezoek in Seattle

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft een spannend moment beleefd tijdens zijn bezoek aan het luchtvaartmuseum van Seattle (Washington). Hij kwam donderdag samen met meer dan tien anderen vast te zitten in een lift.

Volgens de Noorse krant Aftenposten duurde het moment zo’n vijftien tot twintig minuten. Het gezelschap moest uiteindelijk met een ladder uit de lift klimmen.

Op foto’s is te zien dat Haakon vanuit de glazen lift zwaait. Na afloop vertelde hij dat hij zich geen zorgen maakte. “Er hing een goede sfeer.”

Haakon was van maandag tot en met donderdag in de Amerikaanse staten Californië en Washington. Een belangrijk thema van de reis was technologie. Zo ging de kroonprins ook langs bij Amazon en Microsoft.