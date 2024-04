Koning Harald maandag weer aan het werk na ziekteverlof

De Noorse koning Harald hervat maandag zijn werkzaamheden na een ziekteverlof van enkele maanden. De koning ontvangt dan de chef Strijdkrachten op audiëntie in het paleis. Dat blijkt uit de agenda van de koninklijke familie op de website van het Noorse hof.

Het hof maakte begin april bekend dat de koning (87) nog twee weken langer met ziekteverlof zou zijn, nadat eerder was gemeld dat hij na maandag 8 april weer zou gaan werken. De afspraak van maandag bevestigt dat Haralds herstel volgens plan is verlopen.

Harald, de oudste monarch van Europa, liep in februari een infectie op tijdens zijn vakantie in Maleisië. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen en kreeg daar een tijdelijke pacemaker. Begin maart kreeg de koning in een ziekenhuis in Noorwegen een permanente pacemaker. Sindsdien was hij met ziekteverlof.