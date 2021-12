Koning Willem-Alexander gaat niet naar Winterspelen in China

Koning Willem-Alexander gaat vanwege corona niet naar de Olympische Winterspelen begin volgend jaar in Beijing in China. Hij heeft “al geruime tijd geleden” besloten er niet heen te gaan, zei demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer.

De stap is genomen in het verlengde van de positie die is ingenomen bij de Zomerspelen in Tokio, aldus de minister. Daar bleef de koning ook weg. Als vanwege corona fans uit het buitenland niet welkom zijn, zou het volgens Knapen “een vreemd beeld zijn als één fan daarop zal worden uitgezonderd”.

Willem-Alexander is als erelid van het Internationaal Olympisch Comité vrijwel altijd aanwezig geweest bij het sportevenement, vaak ook met zijn gezin. Zo was hij in 2018 met koningin Máxima in Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang en vloog hij in 2016 met het hele gezin naar Rio de Janeiro voor de Olympische Zomerspelen.

De koning, ook een groot sportliefhebber, heeft de Spelen sinds halverwege de jaren 90 bijna nooit overgeslagen. De enige uitzondering was in 2002, toen hij de Winterspelen in Salt Lake City miste vanwege zijn huwelijksreis met Máxima.