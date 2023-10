Koningin Silvia opent nieuw ziekenhuis in Stockholm

De Zweedse koningin Silvia heeft dinsdag in Stockholm een nieuw ziekenhuis geopend. Het gaat om een privaat initiatief van Ersta Diakoni, een op christelijke leest gestoelde zorgorganisatie die al ruim een eeuw actief is in Zweden.

In 2019 gaf Silvia het startsein voor de bouw van het ziekenhuis in het stadsdeel Södermalm. Ersta heeft een modern zorgcomplex neergezet waar volgens eigen zeggen alle medische disciplines vertegenwoordigd zijn, van chirurgie tot palliatieve zorg en van spoedeisende hulp tot revalidatie.

Nadat de vorstin een lint had doorgeknipt, hield ze een toespraak. Daarin roemde ze de ambitie van Ersta om mensen “in kwetsbare situaties” te helpen.

Silvia kreeg na de opening een rondleiding door het ziekenhuis en maakte kennis met artsen en verpleegkundigen. Ook sprak de royal met patiënten.