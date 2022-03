Kroonprins Frederik bij viering van jubileum Niels Bohr Instituut

De Deense kroonprins Frederik heeft donderdag een bezoek gebracht aan het Niels Bohr Instituut. Daar hield hij een toespraak omdat het dit jaar honderd jaar geleden is dat Niels Bohr de Nobelprijs voor de Natuurkunde kreeg. Daarnaast reikte hij eremedailles uit aan twee onderzoekers die uitzonderlijk baanbrekend onderzoek hebben verricht in hun vakgebied.

In zijn speech stond Frederik stil bij de wetenschapper Bohr. “Het atoommodel van Niels Bohr uit 1913, waarvoor hij in 1922 de Nobelprijs voor de natuurkunde ontving, was radicaal”, hield de royal zijn gehoor voor. Dat kwam omdat die in tegenspraak was met de belangrijkste elementen van de klassieke natuurkunde die toen golden. “Het was niet alleen een nieuwe theorie, maar een geheel nieuw soort wetenschap.”

Bohr was 27 jaar oud en onderwijsassistent toen hij drie baanbrekende proefschriften schreef over het atoommodel. Volgens Frederik “een prestatie van formaat, gedaan door één man”. Maar de wetenschapper wordt niet alleen bewonderd om zijn atoommodel. Door de oprichting van de afdeling Theoretische Fysica – die aanvankelijk onofficieel, maar al snel officieel bekend werd als het Niels Bohr Instituut – hielp Bohr de weg vrij te maken voor een wetenschappelijke revolutie in de vorm van de komst van de kwantummechanica.

“Tot op de dag van vandaag zet het instituut de erfenis van Niels Bohr voort”, weet Frederik. Dat gebeurt volgens hem door het aantrekken van de beste talenten, het creëren van een jonge, levendige en informele omgeving, waar volgens de royal “een open discussie en vrije uitwisseling van ideeën voorop staan”. De kroonprins riep het instituut op om, in de naam van Bohr, ernaar te blijven streven om het onbekende bekend te maken.