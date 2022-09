Margriet opent tentoonstelling over poppen van Juliana

Prinses Margriet gaat vrijdagmiddag 28 oktober naar Museum Hoeksche Waard in Heinenoord voor de opening van de tentoonstelling Juliana, Een eeuw in poppen. Deze expositie is samengesteld met poppen in bruikleen van de Koninklijke Verzamelingen.

Gedurende haar leven kreeg Juliana (1909-2004) meer dan zeshonderd poppen cadeau. In haar jeugd kreeg ze met name poppen in Nederlandse klederdracht, maar later werden haar ook poppen van internationale delegaties cadeau gedaan. De poppen staan symbool voor het land, de cultuur en het beroep of de vereniging van de schenker, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Op de tentoonstelling in Museum Hoeksche Waard zijn zo’n zeventig van deze poppen te zien. Deze worden door het museum uit eigen collectie aangevuld met klederdrachten, klederdrachtpoppen en herdenkingsvoorwerpen die aan Juliana zijn gerelateerd.

Na de opening van de expositie krijgt Margriet een rondleiding en toelichting op de achtergrond van de poppen uit de regio Hoeksche Waard. Daarnaast spreekt de 79-jarige dochter van Juliana over de tentoonstelling met de curator en conservator en andere betrokkenen.