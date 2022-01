Máxima bijgepraat over kabinetsaanpak problematische schulden

Koningin Máxima heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze had daar een gesprek met Carola Schouten, de nieuwe minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, over de aanpak van problematische schulden, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook de voorzitter van Stichting SchuldenlabNL, Gerrit Zalm, en de directeur, Sadik Harchaoui, waren aanwezig.

Máxima is sinds kort erevoorzitter van SchuldenlabNL en is al enkele jaren betrokken bij de stichting die als doel heeft om mensen schuldenzorgvrij te maken. Zo ontving de koningin in het najaar van 2020 op Paleis Noordeinde vertegenwoordigers uit de publieke en private sector voor het pact ‘Naar een schuldenzorgvrij Nederland’ en was ze in november aanwezig bij de lancering van het regionale SchuldenlabMVS (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam).

In het gesprek gaf Schouten aan dat het nieuwe kabinet de lijn van een brede armoede- en schuldenaanpak zal doorzetten. De minister gaf daarbij aan uit te kijken naar verdere samenwerking met Máxima in de toekomst.