Máxima waarschuwt kinderen voor onlineverleidingen

Koningin Máxima vindt dat ouders hun kinderen bewust moeten maken van het gevaar van verleidingen in de digitale wereld. Kinderen brengen volgens haar tegenwoordig veel tijd door op hun mobiele telefoon en zien daardoor veel reclames voor dingen die ze niet nodig hebben.

“Ook als ze in een app of in een spelletje zitten”, zegt Máxima tegen de NOS in het kader van de opening van de Week van het geld. “Om een wereld te bouwen moet je nog een televisie, nog een meubel of nog een paar planten kopen, dat kost allemaal geld. En voor je het weet zit daar heel veel geld in. Het begint met 50 cent maar dan opeens is het 100 euro.”

“Dus het is heel belangrijk dat wij de kinderen bewust maken, dat ze dat kunnen weerstaan”, vervolgt de koningin. Volgens haar is het de kunst om alleen het gratis deel te doen en op te letten bij een eventueel lidmaatschap in een app. “Want dat is wat ook ons ouderen gebeurt, en dat gebeurt bij kinderen ook. Alleen hebben ze minder geld.”

Bedwing de bling

De koningin vindt het belangrijk dat kinderen leren. “Leren omgaan met geld, leren omgaan met verleidingen. Er eerst even over nadenken: kan ik het wel betalen? Kan het ervanaf? Dat is wel heel belangrijk.”

Het thema van de Week van het geld is dit jaar Bedwing de bling. Daarmee wordt gefocust op het kopen van nieuwe spullen, die bijvoorbeeld worden aangeprezen door influencers op sociale media