Media belangrijk thema tijdens staatsbezoek aan Slowakije

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima besteden volgende maand tijdens hun staatsbezoek aan Slowakije veel aandacht aan het thema media. Het koningspaar wordt dan ook vergezeld door staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. Ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken gaat mee.

Het koningspaar is van 7 tot en met 9 maart in Slowakije. Op de eerste dag maken de koning en koningin onder meer een stadswandeling met president Zuzana Caputová en de burgemeester van Bratislava. Die eindigt bij het monument voor de in 2018 vermoorde onderzoeksjournalist Ján Kuciak. Vervolgens gaan Willem-Alexander en Máxima in gesprek met Slowaakse media, regeringsvertegenwoordigers, politie en justitie over het belang en behoud van persvrijheid en de bescherming van journalisten.

In de regio Tatra gaan het koningspaar en de president op de laatste dag langs bij een school om met leerlingen te praten over democratie en desinformatie. Op die school leren kinderen via een speciale module om nepnieuws te herkennen.

Mediavrijheid

Omdat beide landen thema’s als de rechtsstaat, educatie, mediavrijheid, emancipatie en steun aan Oekraïne belangrijk vinden staan er op de agenda punten die daarmee te maken hebben. Ook wordt aandacht besteed aan circulaire economie, het tegengaan van klimaatverandering en het behoud van de biodiversiteit.

Het is het eerste staatsbezoek dat Willem-Alexander en Máxima aan het land brengen. Het laatste uitgaande staatsbezoek aan het land was in 2007 door toen nog koningin Beatrix.