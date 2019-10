Het koninklijk gezin is net als andere Nederlandse gezinnen. Dat bleek woensdagavond uit de documentaire over koningin Máxima die Simone de Vries maakte voor de NTR. Daarin werd een inkijkje gegeven in haar werkzaamheden voor de Verenigde Naties, maar ook over de wijze waarop de koningin tijdens VN-reizen contact houdt met het thuisfront.

Tussen de vergaderingen door kreeg Máxima een telefoontje van één van haar dochters, die toestemming vroeg voor een activiteit. Slim van de dochter om mama in het buitenland te bellen, maar Máxima liet zich niet uitspelen tegen haar man. Wat haar betreft was het prima wat de dochter wilde, mits Willem-Alexander het ook goed vond. Ze wilde wel een goed woordje doen, maar de dochter – wie het was werd niet duidelijk – moest het zelf ook aan haar vader vragen.

Het was een van de weinige meer persoonlijke momenten in ‘Máxima, de pleitbezorger’ dat werd uitgezonden op NPO1.