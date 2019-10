Prinses Beatrix was woensdag aanwezig bij de 75e herdenking van de razzia van Putten. Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ging met haar mee naar de Gelderse gemeente.

In het gemeentehuis van Putten sprak prinses Beatrix eerst met nabestaanden van slachtoffers van de razzia. Na het gesprek woonde ze een herdenkingsdienst bij in de Oude Kerk, waar toespraken werden gehouden en gezongen en gebeden werd. Om 19.00 uur werd er nog een krans gelegd bij het monument De vrouw van Putten, maar daar was Beatrix niet meer bij.

Als koningin was Beatrix in 1994 ook bij de 50e herdenking van de razzia aanwezig.

De razzia van Putten, op 1 oktober precies 75 jaar geleden, was een vergeldingsactie van de Duitse bezetter nadat het verzet een auto met daarin twee Duitse officieren en twee korporaals had beschoten. Bij de vergeldingsactie werden 659 mannen opgepakt en gedeporteerd naar werkkampen. Velen kwamen om.