Prinses Laurentien heeft zich vrijdag wederom uitgelaten over het belang van taalonderwijs. De echtgenote van prins Constantijn, die beschermvrouwe is van Genootschap Onze Taal, zei dit in een toespraak tijdens het jaarlijkse evenement van Onderwijszorg Nederland in Amersfoort.

Tijdens het congres ging het voornamelijk over kinderen met een taalachterstand, die deze lastig kunnen inhalen op de basisschool. Laurentien, die een van de hoofdsprekers was, zei dan ook dat de focus op taalonderwijs er al voor de basisschool moet zijn. Dit voor een grotere kans op preventie. Door met alle relevante spelers vanuit een gedeelde missie te werken aan taalontwikkeling in de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar, kan worden gezorgd dat in de toekomst alle kinderen zonder achterstand aan school beginnen.

Ook zaterdag is de prinses in de weer met taal. Dan woont ze het tweejaarlijkse congres Moedertaal – de taal van je leven van het Genootschap Onze Taal bij in het Beatrix Theater in Utrecht. Daar geeft ze het startsein voor de Week van het Nederlands.