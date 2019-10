Prinses Mabel heeft vrijdagavond in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen het jubileumboek in ontvangst genomen dat is samengesteld ter ere van het 60-jarig bestaan van het Nederlands Dans Theater (NDT). Ook werd het volledige NDT-archief op Google Arts & Culture gelanceerd.

Prinses Mabel arriveerde met een hofauto bij het theater en was gekleed in een stijlvol broekpak voor de speciale feestavond rond de jubileumvoorstelling ‘Kunstkamer’, waarin zowel de dansers van NDT1 als NDT 2 optreden. Het aanvullende programma is samengesteld door de huischoreografen Sol León en Paul Lightfoot en beide associate choreographers Crystal Pite en Marco Goecke.

Volgens NDT vormt Kunstkamer een eerbetoon aan de dromen van het gezelschap en het traject dat het de afgelopen zes decennia doorlopen heeft binnen de danskunst. Geïnspireerd door het Rariteitenkabinet (1734) van Albertus Seba gebruikten de choreografen het podium om hun eigen Kunstkamer te vormen, waarmee NDT gepresenteerd wordt als een veelzijdig ‘Gezelschap van Rariteiten’.