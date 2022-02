Beatrix en Mabel bij digitale uitreiking ingenieursprijs

Prinses Beatrix en prinses Mabel zijn op woensdag 16 maart digitaal aanwezig bij de uitreiking van de achtste Prins Friso Ingenieursprijs. Dit evenement wordt net als vorig jaar online gehouden. Ook toen waren de prinsessen digitaal van de partij.

De winnaar mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen. De finalisten zijn Nikéh Booister, adviseur Waterveiligheid en Klimaatadaptatie bij Sweco, Sjoerd Kerstens, leading professional Water bij Royal HaskoningDHV en Marijn van Rooij, medeoprichter en technisch directeur van Ocean Grazer.

De Prins Friso Prijs wordt sinds 2015 uitgereikt door het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI), de beroepsvereniging voor ingenieurs in Nederland. De prijs is in het leven geroepen om onderscheidende beroepsgenoten een podium te bieden.

De naam komt van prins Friso, die in 2013 overleed. Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en lid van het KIVI. Sinds de instelling van de ingenieursprijs zijn Friso’s moeder prinses Beatrix en weduwe prinses Mabel elk jaar bij de uitreiking geweest.