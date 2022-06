Beatrix reikt Zilveren Anjers uit in Amsterdam

Prinses Beatrix heeft donderdag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds uitgereikt. De prijzen voor mensen die zich bijzonder inzetten voor cultuur of natuur gaan dit jaar naar Adolf Kock, Klaas Post en Daphne Wassink.

Kock heeft met zijn verzameling van 1 miljoen foto’s van Aruba bijgedragen aan het culturele erfgoed van het eiland. De foto’s heeft hij geschonken aan het Nationaal Archief. Post is met zijn kennis en verzameling van fossiele zeezoogdieren onmisbaar geworden voor het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Wassink heeft zich als voorzitter van Koornetwerk Nederland ingezet om ervoor te zorgen dat koren na corona weer konden zingen.

De Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds worden sinds 1950 ieder jaar uitgereikt. De directeur van het fonds, Cathelijne Broers, is blij dat dit jaarlijks kan. “Dit is de 72e keer dat we bijzondere vrijwilligers onderscheiden die al jarenlang en belangeloos hun tijd, kennis of geld investeren om door hun liefde voor cultuur en natuur mensen te verbinden. Waardoor we elkaar beter begrijpen, waarderen en respecteren en de wereld beter af is. Dat verdient elk jaar opnieuw onze bijzondere aandacht en waardering.”