Beatrix woont 111-jarig jubileum Erfgoedvereniging Heemschut bij

Prinses Beatrix is zaterdag 14 mei aanwezig als in de Sint-Martinuskerk in Woudrichem het 111-jarig jubileum van de Erfgoedvereniging Heemschut wordt gevierd. De prinses is beschermvrouwe van de vereniging.

De Erfgoedvereniging Heemschut zet zich al sinds 1911 in voor het behoud van cultureel erfgoed in Nederland. Dat doet de vereniging onder meer door middel van het houden van commissies op provinciaal niveau en het organiseren van werkgroepen met bepaalde thema’s. De vrijwilligers en de ruim vijfduizend leden van de vereniging helpen hieraan bij.

Tijdens de jubileumbijeenkomst wordt er stilgestaan bij het werk dat de vereniging in het verleden heeft verricht en in de toekomst nog hoopt uit te voeren. Ook wordt er ingegaan op de samenwerking van particulieren en de overheid bij het behoud van cultureel erfgoed. Aan het einde van de bijeenkomst wordt ook de Ton Kootpenning nog uitgereikt. Deze is bedoeld voor mensen die zich hebben ingezet voor het behoud en de bescherming van monumenten in Nederland.