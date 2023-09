De Avondshow breekt record met 3 miljoen views TikTok-vlog Alexia

Het item De Avondshow met Arjen Lubach over de eerste Prinsjesdag van prinses Alexia is het best bekeken onlinefragment uit de geschiedenis van het programma. Binnen anderhalve dag werd het fragment, waarin de 18-jarige Alexia zogenaamd een vlog van Prinsjesdag maakt, meer dan 3 miljoen keer bekeken. Dat hebben producent Human Factor TV en de VPRO gemeld.

Het fictieve TikTokverslag dat ‘AlexxxiaVanOranje’ had gemaakt was het hoogtepunt van een uitgebreider item over Prinsjesdag. In de vlog becommentarieert de prinses zogenaamd de rijtoer met de koetsen, de troonrede – waarbij ze kabinetsleden aanziet voor personages uit de Harry Potterserie – en de balkonscène aan het slot. Het item wordt veel gedeeld op sociale media.

De meeste kijkers trekt het fragment op TikTok, waar het filmpje ruim 1,7 miljoen keer werd bekeken. Daarna volgden Instagram (ruim 900.000 keer), X (400.000 keer) en YouTube (meer dan 350.000 keer).

Tot nu toe was het best bekeken fragment uit De Avondshow een fragment over de ‘digitale heroïne’ die China met TikTok heeft gecreëerd. Lubach analyseerde in dat item het beleid van verschillende regeringen, inclusief Nederland, als het om TikTok gaat. Dit fragment werd vooral op TikTok zelf veel gedeeld, ruim anderhalf miljoen keer.