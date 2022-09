Deurne betreurt boerenprotestacties bij streekbezoek koningspaar

De gemeente Deurne betreurt dat er omgekeerde vlaggen zijn opgehangen tijdens het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Bij de ingang van natuurgebied de Deurnsche Peel werd het koningspaar donderdagochtend begroet door zo’n dertig omgekeerde vlaggen die aan hekken waren gehangen. De driekleur op zijn kop is het symbool geworden van boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens een woordvoerster is er geen toestemming van de gemeente gegeven om de vlaggen op te hangen. Het koningspaar spreekt donderdag met boeren uit de omgeving over hun opties voor de toekomst.

“Wij erkennen de zorgen van agrarische ondernemers en we vinden dat daar aandacht voor mag zijn”, stelt de gemeentewoordvoerster over de protestvlaggen. “Alleen zien wij liever wel andere acties dan een omgekeerde vlag. Dat is een symbool dat anderen kwetst, er zijn andere manieren van demonstreren.” De gemeente vermoedt dat boeren de vlaggen in de nacht van woensdag op donderdag hebben opgehangen. Er is geen actie genomen om ze weg te halen. “Het koningspaar is daar nu al”, aldus de woordvoerster.

Volgens de gemeente hebben de actievoerders aangegeven het tijdens het koninklijk bezoek bij ludieke acties te willen houden. Naast de vlaggen zijn er ook rode zakdoeken opgehangen en staan in een weiland bij het natuurgebied twee poppen op hun hoofd, allebei met een omgekeerde vlag. Op de ene pop is ‘Alex’ geschreven en op de andere ‘Max’. In het midden is een doek gespannen met daarop een rode zakdoek en de opdruk ‘#trotsopdeboer’. De poppen stonden er eerder deze week al, zegt de gemeentewoordvoerster. “Dat is op eigen terrein, daar heb je als gemeente geen zeggenschap.”

Het streekbezoek van Willem-Alexander en Máxima, dat langs de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Helmond voert, staat in het teken van onder meer ontwikkelingen in natuurbehoud, de toekomst van de agrarische sector en innovatief ondernemen. In Deurne wordt ook gesproken over de natuurbranden in de regio. Een paar weken geleden woedde nog een grote brand in de Peel.