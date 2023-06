Eloise heeft ‘ontzettend genoten’ van deelname Perfecte Plaatje

Eloise van Oranje heeft “ontzettend genoten” van haar deelname aan het RTL-programma Het Perfecte Plaatje op Reis. Dat schrijft de 20-jarige gravin in een bericht op Instagram. Eloise moest in de vierde aflevering van de fotowedstrijd voor BN’ers het programma verlaten.

“Dat was het dan… het einde van mijn ongelofelijke mooie HPP op reis door Zuid-Afrika met nog mooiere mensen”, begint Eloise haar bericht. “Met alle ups (en paar downs) heb ik zo ontzettend genoten van elk moment. Ik heb het voor mezelf zo goed kunnen afsluiten met een speech en lekker eten met uitzicht met de hele crew. Die wil ik ook heel graag bedanken. Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.”

Een paar weken geleden ontstond commotie rond Eloise in de RTL-show, nadat royaltyverslaggever Jeroen Snel het “een grensgevalletje” had genoemd dat de gravin een fotoshoot in badpak deed. Later zei Snel dat hij daarmee doelde op het feit dat ze lid is van de koninklijke familie en dat hij dat ook had gezegd over een mannelijke royal.

Eloise kreeg bijval van verschillende BN’ers die op sociale media in badkleding poseerden met de hashtag #magditwelvanjeroensnel. De gravin bedankte hen daarna voor alle “megalieve reacties”.