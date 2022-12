Felicitaties voor jarige Amalia stromen binnen

Prinses Amalia wordt woensdag volop gefeliciteerd met haar negentiende verjaardag. Online laten veel mensen een gelukswens achter voor de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Onder hen is onder meer premier Mark Rutte. “Prinses Amalia viert vandaag haar 19de verjaardag. Van harte gefeliciteerd! Ik wens haar een fijne dag toe”, zo schrijft hij op sociale media. Ook minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra laat een berichtje achter voor de prinses van Oranje.

Op Instagram, Twitter en Facebook staan talloze wensen uit binnen- en buitenland. Veel mensen hopen niet alleen dat Amalia een fijne verjaardag heeft maar ook dat ze weer snel haar normale leven kan oppakken. In september begon de prinses met haar studie in Amsterdam maar vanwege bedreigingen kan ze voorlopig niet in de hoofdstad wonen.