Gerechtshof kan geen duidelijkheid geven over gratieverzoek Masmeijer

Het hof Arnhem-Leeuwarden kan geen duidelijkheid geven over de reden waarom de voor drugshandel veroordeelde oud-televisiepresentator Frank Masmeijer gratie heeft gekregen. Een advies over het wel of niet verlenen van gratie is niet openbaar en kan om die reden niet gepubliceerd of nader toegelicht worden, meldt het hof in een donderdag gepubliceerde toelichting.

Ook benadrukt het hof dat de uiteindelijke beslissing bij de minister ligt. “Het ligt niet op de weg van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden iets te zeggen over de afwegingen die de minister heeft gemaakt.”

Masmeijer vertelde woensdag in De Telegraaf dat hij anderhalf jaar eerder is vrijgekomen uit de gevangenis door een besluit van de koning. Masmeijer was in België veroordeeld voor cocaïnesmokkel en zat een straf van negen jaar uit.

Omstandigheden

Het hof was om advies over de gratie gevraagd, omdat het eerder had geoordeeld dat Masmeijer een deel van zijn straf in Nederland uit kon zitten in plaats van in België. Over dit specifieke geval kan het hof niets vertellen maar “in algemene zin geldt dat een gerecht bij de advisering over een gratieverzoek allerlei omstandigheden meeweegt”. Het gaat dan bijvoorbeeld over persoonlijke of onvoorziene omstandigheden.

“Bij gratieverzoeken van straffen die oorspronkelijk in een ander land zijn opgelegd kunnen daarnaast ook andere omstandigheden meewegen. Een mee te wegen omstandigheid kan zijn dat het uitzitten van de straf in Nederland niet moet leiden tot strafverzwaring als bijvoorbeeld gunstiger regelingen over voorwaardelijke invrijheidstelling in het land van oorspronkelijke berechting gelden.” Dat lijkt in het geval van Masmeijer van toepassing.