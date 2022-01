Kaag na positieve coronatest niet naast koning op bordesfoto

D66-leider Sigrid Kaag zal niet naast koning Willem-Alexander te zien zijn op de traditionele bordesfoto waarmee het nieuwe kabinet wordt gepresenteerd. Ze is namelijk besmet met het coronavirus, schrijft ze op Twitter. Haar beëdiging tot minister van Financiën gebeurt maandag digitaal.

De bordesscène op het bordes van Paleis Noordeinde gaat maandag door, maar dan zonder Kaag, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst. De D66-leider wordt niet alleen minister van Financiën, maar ook eerste vicepremier. Die staat normaal gesproken traditiegetrouw direct aan de linkerkant van de koning op de bordesfoto. Later maandag zal ze digitaal de eerste ministerraad van het kabinet-Rutte IV bijwonen.

Kaag schrijft dat ze zich ondanks haar besmetting goed voelt. “Het is een iets andere start dan ik had gehoopt, maar ik ga vol energie aan de slag.” Ze zat al in quarantaine omdat iemand in haar “zeer nabije omgeving” positief testte.