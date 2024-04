Kiest Amalia voor dit diadeem tijdens haar eerste staatsbanket?

Ze zou met de keuze voor een diadeem met aquamarijnen druppels een mooie knipoog geven naar haar moeder…

Op woensdag 17 april is het zover, dan schuift prinses Amalia (20) voor het eerst aan bij een staatsbanket in het Koninklijk Paleis op de Dam. Het banket wordt georganiseerd ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia aan Nederland. Een bijzonder moment voor de liefhebbers van glitter en glamour, want het wordt Amalia’s eerste diadeemmoment in Nederland!

Net als Máxima?

Leuk toeval: 23 jaar geleden was het het staatsbanket ter gelegenheid van het toenmalige Spaanse koningspaar (koning Juan Carlos en koningin Sofía) waar Máxima voor het eerst mee deed, ze was toen nog niet getrouwd met Willem-Alexander. De prinses-to-be schoof toen aan bij het banket met een diadeem met aquamarijnen druppels. Het zou een leuke knipoog naar haar moeder zijn als Amalia voor haar eerste staatsbanket voor dezelfde diadeem kiest.

Juwelenexpert Martijn Akkerman, die in Vorsten over koninklijke juwelen schrijft, vertelt over de herkomst van het juweel. ‘Het diadeem met briolette geslepen (druppelvormige) aquamarijnen, werd in de jaren twintig van de vorige eeuw door juwelier Van Kempen, Begeer & Vos vervaardigd.’

Keuze uit een parure

Naast het diadeem kan Amalia haar jurk en bijzondere onderscheiding ook verfraaien met een aantal aquamarijnen juwelen. Het diadeem is onderdeel van een samengestelde parure, weet Akkerman: ‘In 1930 ontwierp de Haagse juwelier Burnier op het Westeinde een collier met rechthoekige aquamarijnen en diamantjes voor koningin Juliana, die dat jaar 21 werd. Ter gelegenheid van haar huwelijk in 1937 werden nog enkele juwelen aan deze samengestelde parure toegevoegd. In de eerste plaats was dat een paar lange oorhangers met druppelvormige aquamarijnen, een verlovingsgeschenk van haar schoonmoeder prinses Armgard en afkomstig uit haar privécollectie. De druppelvormige stenen worden tegenwoordig door koningin Máxima soms onder de Mellerio-oorhangers bevestigd en onder de oorhangers in art-decostijl.’ Amalia liet al eens eerder zien deze hangers te kunnen waarderen.

Broche of collier

Maar er is nog meer keuze. Akkerman: ‘Prins Bernhard schonk zijn bruid een grote druppelvormige aquamarijn als hanger in een platina en diamanten entourage, die echter gezien de stijl en uitvoering al omstreeks 1915 was ontstaan. De herkomst van dit juweel is nog steeds onzeker, ook al gezien het feit dat de prins op dat moment absoluut niet over de middelen beschikte om een dergelijk kostbaar juweel aan te schaffen. Een verklaring is mogelijk te vinden in een grote druppelvormige Braziliaanse aquamarijn, die Anna Paulowna in 1820 als verjaardagsgeschenk kreeg van haar echtgenoot.’ Tegenwoordig wordt deze aquamarijn op diverse manieren gedragen; onder een diamanten rivière (collier) door prinses Beatrix, en aan verschillende broches door prinses Laurentien en koningin Máxima.

Amalia: liefhebber van glimmers

Prinses Amalia heeft het al eens bekend: ze is een echte liefhebber van diademen, of tiara’s zoals zij ze noemt. ‘Ik ben dol op tiara’s. Laat me een tiara zien, en ik weet waar die vandaan komt. Alle tiara’s van Europa kan ik herkennen. Vroeger zette ik ze al op, van mijn moeder. Dan stond er een op haar opmaaktafel en dan had ik die direct op mijn hoofd. Ik zat sowieso heel graag in mijn moeders sieraden. Toen ik heel klein was al. Dan was zij zich aan het voorbereiden op een belangrijk diner en riep ze door het huis: Amalia waar is die ring?’ Grote kans dus dat Amalia alleen al om haar tiara net zo uitkijkt naar het staatsbanket als de liefhebbers van pracht en praal!