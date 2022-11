KNVB: onverstandig als koning straks in Qatar naast emir staat

De KNVB vindt het “heel onverstandig” als koning Willem-Alexander tijdens een mogelijk bezoek van hem aan het WK in Qatar met een fles champagne naast de emir gaat staan. Dat stelde secretaris-generaal Gijs de Jong van de voetbalbond donderdagochtend in Jan-Willem Start Op!, de ochtendshow van NPO Radio 2. De Jong reageerde in het programma op het besluit van dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte om geen aandacht aan het WK te gaan besteden. Zij hebben hier geen zin meer in nu er in aanloop naar het WK doorlopend negatieve berichten blijven komen over de leef- en werkomstandigheden en de denkbeelden in Qatar.

Presentator Roodbeen stelde dat Qatar twaalf jaar na de toewijzing van het omstreden WK aan het land nog weinig blijk van enige verbetering toont: “Er is in twaalf jaar nog niets veranderd, het doel heilig niet altijd de middelen.” De NPO-coryfee stelde met klem “er niet aan te moeten denken dat de koning straks naast de emir champagne staat te ontkurken”. De Jong beaamde direct “dat dat heel onverstandig zou zijn”.

De KNVB-voorman beklemtoonde in het gesprek vooral dat Nederland “nooit voorstander is geweest van Qatar. Maar ik ben er nu een paar keer geweest. En in het land wonen niet alleen mensen die dat soort dingen over homoseksuele en vrouwen denken. Er wonen ook progressieve mensen die graag veranderingen willen.” De voetbalbond gelooft er echt in dat alle aandacht voor het WK in Qatar leidt tot verbeteringen van de mensenrechten, de gendergelijkheid, de tolerantie tegenover lhbti’ers en de positie van vrouwen in het oliestaatje.

Het is overigens nog niet bepaald of koning Willem-Alexander naar het omstreden WK in Qatar gaat. Zowel de regering als de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het antwoord op de vraag of hij gaat voorlopig in het midden gelaten.