Koning aanwezig bij overdracht monument aan Molukse gemeenschap

Koning Willem-Alexander is aanwezig bij de symbolische overdracht van Monument Vossenbosch aan de Molukse Gemeenschap in Wierden. Het monument staat op de plek waar vroeger woonoord Vossenbosch was, waar veel mensen van de Molukse gemeenschap gingen wonen vanaf de jaren zestig, schrijft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De overdracht vindt op 1 juli plaats.

Het bezoek van de koning begint in de Molukse kerk in Wierden. Daar wordt gesproken over “de aankomst in Nederland, de opvang en het leven in woonoord Vossenbosch”. Ook gaat het over de integratie van de Molukse gemeenschap in Overijssel en het levend houden van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap.

Vervolgens bezoekt de koning het monument, waar hij bij aankomst uitleg over krijgt. Stichting Monument Vossenbosch draagt het monument vervolgens ceremonieel over aan de Molukse gemeenschap in Wierden. Tot slot spreekt de koning met Molukkers die woonden in woonoord Vossenbosch.

Steeds meer bewoners trokken weg, onder meer naar Wierden, schrijft de RVD over het woonoord. Woonoord Vossenbosch werd in de jaren zeventig afgebroken. Stichting Monument Vossenbosch probeert de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Wierden “levend” te houden.