Koning begroet zeehond tijdens Noordzeetrip

Koning Willem-Alexander heeft tijdens de Noordzeetrip donderdag een zeehond gezien en begroet. De aanwezigen werden door de kapitein geattendeerd op het dier, dat naast het schip in het water zwom.

“Hallo”, zei de man van koningin Máxima tegen de zeehond, waarbij hij geïnteresseerd over de reling boog. De koning benoemde nog dat het een mooi gezicht was om de zeehond te zien zwemmen in het witte, kolkende water.

Eigenlijk lag de boot stil om een platform te bekijken, maar daar had op dat moment niemand oog voor. Dat benoemde de koning ook, die grapte dat niemand hier nu nog “geïnteresseerd” in was.