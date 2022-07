Koning bezoekt energieprojecten op Noordzee

Koning Willem-Alexander pakt donderdag 25 augustus de boot voor een werkbezoek aan energieprojecten op de Noordzee. Tijdens het bezoek gaat hij langs op diverse locaties waar gewerkt wordt aan hernieuwbare energie met behulp van wind, zon en groene waterstof, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend.

Het werkbezoek begint op een van TenneT’s transformatorplatformen van het project ‘Net op zee Hollandse Kust (zuid)’. Dit zogenoemde ‘stopcontact op zee’ transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom naar land. Na het bezoek verplaatst het gezelschap zich naar het windpark, dat momenteel door Vattenfall wordt gebouwd.

Vervolgens wordt het Q13a-A platform van Neptune Energy bezocht. Hier worden voorbereidingen getroffen voor de groene waterstofpilot PosHYdon, waarbij onder meer TNO betrokken is. In deze pilot worden op een werkend platform offshore wind, offshore gas en groene waterstof geïntegreerd. De groene waterstof wordt via een bestaande pijpleiding naar land getransporteerd. Tijdens de boottocht wordt ook langs het pilotproject van Oceans of Energy gevaren, waar drijvende zonnepanelen worden getest.

Na afloop is er een slotgesprek met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en organisaties.

De energietransitie, de overgang van fossiele energie naar hernieuwbare energie, moet ervoor zorgen dat het energiesysteem in 2050 vrijwel volledig CO2-neutraal is. De Noordzee is hierbij als locatie van belang.