Koning: boeren zijn niet het probleem, maar de oplossing

Koning Willem-Alexander vindt de boeren “niet het probleem”, maar “onze oplossing”. Dat zei hij donderdagmiddag na afloop van het streekbezoek dat hij en koningin Máxima aan de Peel in Noord-Brabant brachten.

“We hebben heel duidelijk willen maken hoe wij in deze discussie staan. Dat we echt vinden dat de boeren, de agrariërs, onderdeel zijn van onze cultuurhistorie”, zei de koning. “We kunnen niet zonder, we willen ze hebben, we willen aan de toekomst met ze werken. Zij zijn niet het probleem, zij zijn onze oplossing.” De koning hoopt dat iedereen elkaar positief kan blijven benaderen en dat er zo een oplossing komt.

Verder blikt koning Willem-Alexander terug op een “ongelooflijk streekbezoek”. Het bezoek aan de Peel werd vanwege de coronacrisis meerdere keren uitgesteld, maar “wat in het vat zit, verzuurt niet”, zo zei hij. “Het had bijna niet actueler kunnen zijn eigenlijk dan vandaag, op het moment dat het toch door is gegaan. Midden in een ongelooflijke moeilijke discussie waar dit land in zit en midden in een gebied waar het echt speelt.”

De koning en koningin werden tijdens het streekbezoek aan de Brabantse Peel onder meer rondgeleid door het natuurgebied en ze spraken met de boeren en met mensen die zijn getroffen door de coronacrisis. Ze deden onder meer Deurne, Gemert en Helmond aan.