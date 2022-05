Koning ontmoet Nederlandse militairen die naar Oost-Europa gaan

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan de 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht in Schaarsbergen. Daar sprak hij met militairen die in NAVO-verband meewerken aan het “afschrikken” van de Russische troepen aan de grenzen van het militaire bondgenootschap. Deze zomer vertrekken de militairen naar Roemenië.

De 11 Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare eenheid, die zich te voet, met lichte voertuigen, per helikopter of transportvliegtuig verplaatst. Koning Willem-Alexander reed tijdens zijn bezoek aan de basis in Arnhem mee met een patrouillevoertuig. Ook deed hij mee aan een training.

Bij die training vielen militairen een bezet huis binnen. Er werd geschoten – uiteraard met losse flodders – en een deur opgeblazen. Koning Willem-Alexander hielp bij het geven van de orders. Hij bepaalde in samenspraak met zijn militaire collega wat er wanneer moest gebeuren tijdens deze ‘missie’. De betrokkenheid van de koning bij de oefening was vrij bijzonder, want eigenlijk mogen ‘buitenstaanders’ niet meedoen aan een dergelijke operatie.

Trots

Willem-Alexander sprak ook met de militairen die deze zomer naar Roemenië vertrekken. Sommigen gaan voor het eerst mee op missie. De koning was vooral benieuwd hoe zij dit ervaren en wat het thuisfront van hun vertrek vindt. “Het thuisfront staat nooit te trappelen als je op uitzending gaat”, zei een van hen. “Mijn vriendin vindt het erg spannend. Bij mij overheerst vooral trots dat ik mijn steentje bij mag dragen.”

Van eind februari tot eind april hebben 150 militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade getraind in Roemenië. De oefening RAPID FALCON stond in het teken van training en samenwerking met Amerikaanse en Roemeense collega’s. Deze zomer vertrekt een nieuwe luchtmobiele eenheid naar Roemenië.