Koning praat in Zwolle over buurtbemiddeling

Koning Willem-Alexander gaat volgende week woensdag naar Zwolle om daar te praten met betrokkenen en organisaties over hun ervaring met buurtbemiddeling. Het oplossen van conflicten met buren door getrainde vrijwilligers bestaat al 25 jaar en werd voor het eerst in Zwolle geïntroduceerd. Inmiddels is buurtbemiddeling in bijna driehonderd Nederlandse gemeenten beschikbaar.

Bij buurtbemiddeling probeert men conflicten over bijvoorbeeld geluidsoverlast, erfscheidingen of overlast door kinderen door middel van gesprekken tussen de betrokkenen te verhelpen. Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt twee derde van de behandelde zaken dankzij buurtbemiddeling succesvol afgerond. Het concept is afkomstig uit de Verenigde Staten.

Willem-Alexander spreekt op 23 maart in jongerencentrum ReZet met de burgemeester van Zwolle en vertegenwoordigers van woningbouwcorporatie Travers Welzijn, onderzoekers, politie en het CCV over 25 jaar buurtbemiddeling in Nederland en de Zwolse praktijk. De koning hoort dan ook verhalen aan van buren en buurtbemiddelaars.